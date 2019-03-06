مصر | تحرير 4359 مخالفة مرورية بالجيزة في 24 ساعة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تحرير 4359 مخالفة مرورية بالجيزة في 24 ساعة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية، لمديرية الأمن، حملة مكبرة لضبط المخالفات المرورية، بالمحاور، الطرق الرئيسية، المواقف العشوائية، وبنطاق المحافظة، والطرق الصحراوية والزراعية.

وأسفرت جهود تلك الحملة عن تحرير 4359 مخالفة مرورية تنوعت في ضبط 1628 مخالفة انتظار خاطئ، 54 بدون قيادة، 42 بدون تسيير، 516 متنوع، 1830 نـمــوذج 125، 27 مطالع ومنازل "موقف عشوائي"، 26 الصلاحية الفنية، 20 حجز توك توك، 15 استخدام حزام الأمان، 18 حملة سرفيس، 65 التصالح الفوري، 14 ملصقات ومتعلقات، 14 زجاج فاميه، 90 تجاوز السرعة المقررة قانونا ( الرادار).

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حدة بإخطار مدير أمن الجيزة، لتباشر الجهات المختصة التحقيقات.

بعد 6 أيام.. محاولات لانتشال جثة طالب غرق بمياه النيل في أطفيح

يواصل رجال الإنقاذ النهري جهودهم لانتشال جثة شاب لقي مصرعه غرقا بمياه النيل بمركز أطفيح منذ أسبوع.

كان تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة، بلاغا من إدارة شرطة النجدة مفاده غرق طالب إثر انقلاب قارب بنهر النيل بمركز أطفيح، وتم الدفع بقوات الإنقاذ النهري، وأجروا عمليات مسح على نطاق واسع على مدار 6 أيام، لكنهم لم يتمكنوا من انتشال جثته.

وكشفت التحريات الاولية أن الغريق يدعي عبد الرحمن عبد الحكيم خضري 19 سنة، طالب بالمعهد الفني التجاري؛ وأثناء عودته صحبة 4 من أصدقائه لقريته بقارب في نهر النيل بالقرية، انقلب ما أسفر عن غرقه؛ لعدم إجادته السباحة.

وتم تحرير المحضر اللازم، بإخطار اللواء دكتور مصطفي شحاتة مدير أمن الجيزة، لتولي النيابة العامة التحقيقات.

مصرع طفلة إثر انفجار أنبوبة بوتاجاز في أبو النمرس بالجيزة

لقيت طفلة مصرعها اثر انفجار اسطوانة بوتاجاز داخل منزل بمنطقة الحرانية بمركز أبو بأبو النمرس، وأخطر مدير أمن الجيزة بالواقعة.

تلقى اللواء هشام صادق مدير الحماية المدنية بالجيزة أخطارا من اللواء عماد حمدى مدير قطاع الحماية المدنية بجنوب الجيزة مفادة سقوط حوائط من احد المنازل اثر انفجار أسطوانة بوتاجاز صغيرة ووجود متوفية، بمنطقة الحرانية بمركز أبو النمرس.

وعلى الفور انتقل العقيد علاء خلوصى مدير الإطفاء والمقدم حازم لاشين رئيس المنطقة الجنوبية والنقيب هوارى أحمد إلى مكان الواقعة وتبين أنه أثناء قيام عبدالمنعم محمد،80 سنة، باشعال أنبوبة بوتاجاز صغيرة انفجرت داخل المنزل مما أدى لسقوط حائطين على طفلة تدعى حبيبة عبدالنبى، عمرها 8 سنوات، وأسفر عن وفاتها في الحال متأثرة يإصابتها.

وتمكن رجال الحماية المدنية من السيطرة على الحريق، وجار رفع الأنقاض، وأخطر اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة والعرض على النيابة العامة لتولي التحقيقات.