مصر | جهود إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جهود إزالة الإشغالات بالمنطقة الأثرية في الهرم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

واصلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، بإشراف اللواء دكتور مصطفي شحاتة مساعد وزير الداخلية لقطاع الجيزة، حملاتها المكثفة لإزالة كافة الإشغالات التي تعوق حركة سير المواطنين والسيارات، وضبط المخالفات المرورية والتعديات على المنطقة الأثرية بالهرم؛ لإعادة الوجه الحضاري للمنطقة مرة أخري.

وأسفرت جهود الحملة اليوم في مجال المرافق عن ضبط 45 كرسي، 10 ترابيزة، 4 استاند، 3 ميزان، 5 تروللى، 4 اسطوانه غاز، 200 عرق خشب، 7 طقطوقه، 15 قلب شيشه، 100 لوح خشب، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط 10 حالات اشتباه، وتنفيذ 5 حكم جزئي، 12 غرامة، 2 خيال وجمال، 2 تسول، ضبط سلاح ابيض، سيارة بدون تراخيص، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.