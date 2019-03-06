انت الان تتابع النائب العام يأمر بحبس 5 متهمين في «حريق محطة مصر» ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

حادث قطار محطة مصر

قرر النائب العام، مساء اليوم الثلاثاء، حبس 5 متهمين في واقعة حادث جرار محطة سكك حديد مصر في ميدان رمسيس، الذي أسفر عن سقوط شهداء ومصابين. وأوضح بيان النائب العام الذي يحمل رقم 5 منذ وقوع الحادث، أنه استكمالا للتحقيقات التي تجريها النيابة العامة في القضية رقم 518 لسنة 2019، إداري الأزبكية، في واقعة حادث الجرار بمحطة سكك حديد مصر بميدان رمسيس، فقد قررت النيابة العامة حبس كل من مدير تشغيل القطارات بمحطة مصر، وناظر حوش أبوغاطس، وملاحظ مناورة أبوغاطس، واثنين من ملاحظي تشغيل قطارات أبوغاطس.

وذكر البيان أن النيابة العامة ستوالي إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه. وأصدر النائب العام، بيانا، أمس الإثنين، في خضم التحقيقات الموسعة التي تجريها نيابة شمال القاهرة الكلية، مع عدد من المتهمين في الحادث المأساوي الذي تسبب في سقوط 23 قتيلا وإصابة نحو 40 بإصابات مختلفة،