انت الان تتابع تشييع جنازة 5 من ضحايا حادث البحيرة (صور) ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

جانب من تشييع الجنازة

شيع الآلاف من أهالي قرية كومبانية لوقين التابعة لمركز كفر الدوار في البحيرة، مساء اليوم، جثامين 5 من ضحايا حادث طريق مصر إسكندرية الزراعي بمحافظة البحيرة، وذلك في حضور محمود عادل شعلان، نائب كفر الدوار والنائب محمد سعد تمراز والقيادات الأمنية، وسط انهيار أسر الضحايا والهتافات والزغاريد. ووجه اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بصرف 10 آلاف جنيه لأسرة كل متوفى، ومساعدات مالية عاجلة لكل المصابين. وتفقد اللواء جمال الرشيدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، والدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، مستشفى دمنهور العام.

تلقى اللواء جمال الرشيدي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من شرطة تأمين الطريق الزراعي بحادث تصادم بالقرب من مدخل قرية معمل القزاز. على الفور انتقل رجال المباحث و11 سيارة إسعاف لمكان الحادث بالطريق المشار إليه. أسفر الحادث عن مصرع "عبد الرحمن عبد الكريم زكى"، و"جمعة عبد العزيز محمد"، و"بركات سعد"، و"سامى