غياب دام 100 عام.. هل تدخل المرأة كبار العلماء؟

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مقترح برلماني بتمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بنسبة لا تقل عن 25%.. وسعاد صالح: تقدمت ولم أحصل سوى على صوت واحد.. وعضو بهيئة كبار العلماء: لا نمنعهن لكنهن غير مؤهلات

قدّم عضو مجلس النواب محمد فؤاد، تعديلا لقانون تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، ينص على ضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بنسبة لا تقل عن 25% من عدد الأعضاء، متماشيا مع التعديلات الدستورية المقترحة وبعض القوانين التى تنص على تمثيل المرأة بشكل معين في بعض المجالس. الحقيقة أن القوانين واللوائح المنظمة لعمل هيئة كبار علماء المسلمين ليس فيها ما يمنع المرأة من شغل عضويتها، لكن الواقع العملي يكشف أنها لم تشغل عضوية الهيئة منذ تأسيسها حتى الآن، وهو ما يضع علامات استفهام حول هيئة كبار العلماء وموقفها من عضوية المرأة بها؟

الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر وعضو مجلس النواب، أيدت المقترح بقانون، وأكدت أنه من حق المرأة الأزهرية أن تكون عضوا بهيئة كبار العلماء أسوة بالرجل، خاصة أن الأستاذة الأزهرية تربت فى نفس المناخ العلمى والشرعى لأعضاء الهيئة من الرجال. وفسرت نصير لـ"التحرير" أسباب غياب المرأة بالأزهر

الدكتورة آمنة نصير، أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر وعضو مجلس النواب، أيدت المقترح بقانون، وأكدت أنه من حق المرأة الأزهرية أن تكون عضوا بهيئة كبار العلماء أسوة بالرجل، خاصة أن الأستاذة الأزهرية تربت فى نفس المناخ العلمى والشرعى لأعضاء الهيئة من الرجال.

وفسرت نصير لـ"التحرير" أسباب غياب المرأة بالأزهر عن عضوية هيئة كبار العلماء رغم مرور ما يزيد على 100 عام، بأن الأمر راجع إلى التفكير الذكورى داخل المؤسسة الدينية، مؤكدة أن المقترح يعد دستوريا وسيزيد من دور المرأة الأزهرية وفاعليتها، وأن التعلل بضعف مستوى البعض أمر مرفوض، وأن هناك كثيرات مؤهلات للعضوية، فهى بنت الأزهر، ولن تأتي أستاذة بالجامعة الأمريكية أو القاهرة أو عين شمس وتصبح عضوا بالهيئة، وإنما أستاذة تربت على نفس مناهج الأزهر الذى أخرج عشرات العلماء الذين أصبحوا أعضاء فى هيئة كبار العلماء، متسائلة، لماذا التفرقة؟ اقرأ أيضا..لماذا يتجاهل الطيب تمكين المرأة في «كبار العلماء»؟

وتابعت: "التكليفات الشرعية جاءت للإنسان بشكل عام رجلا أو امرأة وليس رجلا فقط، وبالتالى حرمان المرأة من عضوية هيئة كبار العلماء ظلم وامتهان للمرأة الأزهرية".

الهيئة تدافع عن نفسها وعلى الرغم من أن التعديلات الدستورية المقترحة من قبل البرلمان تضمنت تمثيل المرأة بنسبة 25% فى البرلمان، فإن هناك الكثير من المؤسسات لا تفعل ذلك، فجاء رد هيئة كبار العلماء عن المقترح بالرفض والاستنكار، إذ أكد الدكتور محمود مهنى، أحد أعضائها، أن مسألة عدم دخول المرأة حتى الآن لعضوية هيئة كبار العلماء راجعة إلى المرأة نفسها، مؤكدا أن الهيئة على مدى تاريخها وأبوابها مفتوحة للجميع شريطة التأهيل العلمى والشرعى الذى تفتقده الكثيرات من أساتذة الأزهر. اقرأ أيضا.. لماذا تراجع شيخ الأزهر عن تحريم تعدد الزوجات؟

وتحدث عضو هيئة كبار العلماء لـ"التحرير" عن الكثير من الوقائع حول تقدم بعض أساتذة الأزهر للعضوية فى وقت سابق، رافضا ذكر أسماء، قائلا: إن أغلبهم عندما يتحدث لنصف ساعة لغة عربية، يخطئ أكثر من مئة خطأ لغوي، متسائلا: كيف يتسنى لهن أن يكن عضوات بالهيئة، معربا عن رفضه الشديد للمقترح، مشددا على أن الأمور لا تدار بهيئات الأزهر بمبدأ الذكورية بقدر توافر الشروط العلمية.

وضرب مهنى أدلة على عدم إغلاق باب الهيئة فى وجه المرأة المؤهلة، أنه وعلى الرغم من وجود عجز شديد فى أعضاء الهيئة والمحدد قانونا بأربعين عضوا فإن الأعضاء الحاليين لم يتجاوزوا النصف، الأمر الذى يبرهن على أن القدرات العلمية والشرعية الشغل الشاغل للهيئة فى اختيار أعضائها سواء من الذكور أو النساء.

تأسيس الهيئة واختصاصاتها

ويعود تأسيس هيئة كبار علماء الأزهر إلى عام 1911، وهي أعلى مرجعية دينية تابعة للأزهر، في عهد مشيخة الشيخ سليم البشري، ثم تم حلها عام 1961 في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، وأعيد إحياؤها عام 2012 في عهد شيخ الأزهر الحالى الدكتور أحمد الطيب.

وتدور اختصاصات هيئة كبار العلماء فى عدة أمور أهمها: انتخاب شيخ الأزهر، وترشيح مفتى الجمهورية، والبت فى المسائل والقضايا الدينية والمجتمعية للمجتمع ليس بمصر فقط، بل فى ربوع العالم العربى والإسلامى باعتبارها أعلى مرجعية سنية بالعالم الإسلامى.

ويشترط في من يختار عضوا بهيئة كبار العلماء، ألا تقل سنه عن خمسة وخمسين عاما، وأن يكون معروفا بالتقوى والورع، وأن يكون حائزا لشهادة الدكتوراه وبلغ درجة الأستاذية فى العلوم الشرعية أو اللغوية وأن يكون قد تدرج فى تعليمه فى المعاهد الأزهرية وكليات جامعة الأزهر.

وأن يكون له بحوث ومؤلفات رصينة فى تخصصه تم نشرها، وأن يقدم بحثين مبتكرين فى تخصصه تجيزهما لجنة متخصصة تشكل لهذا الغرض من بين أعضاء هيئة كبار العلماء بقرار من شيخ الأزهر، وألا يكون قد وقعت عليه عقوبة جنائية فى جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو النزاهة أو عقوبة تأديبية أو أحيل إلى المحاكمة الجنائية أو التأديبية، ويصدر بتعيين أعضاء هيئة كبار العلماء قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.

فى حالة خلو مقعد عضو الهيئة لأى سبب من الأسباب تنتخب الهيئة عن طريق الاقتراع السرى المباشر عضوا آخر خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان خلو المقعد من بين المستوفين شروط العضوية، بشرط أن يرشح المتقدم اثنان من أعضاء الهيئة ولا تكون جلسة الانتخاب صحيحة إلا بحضور ثلثى عدد الأعضاء ويصبح المرشح عضوا إذا حصل على أعلى الأصوات للأعضاء الحاضرين ويصدر بتعيينه قرار من رئيس الجمهورية بناء على عرض شيخ الأزهر.

تربيطات بالهيئة لمنع دخول المرأة

وعن كواليس تقدم بعض أساتذة الأزهر لعضوية هيئة كبار العلماء، كان ذلك عنوان تصريحات الدكتورة سعاد صالح، أستاذة الفقه بالأزهر، التى أكدت أنها سبق أن تقدمت إلى عضوية الهيئة مرتين ولم يكتب لها النجاح والفوز بالعضوية.

وأضافت صالح فى سردها لتجربتها الشخصية للالتحاق بعضوية الهيئة، أنها سبق أن تقدمت للعضوية فى عهد الدكتور طنطاوى رحمة الله عليه، مرتين ولم تحصل سوى على صوت واحد للدكتور عبد الفتاح الشيخ رحمة الله عليه، مؤكدة أنها تعرضت لتربيطات وتحالفات لإقصائها من عضوية الهيئة.

وثمنت صالح المقترح بقانون، واصفة إياه بأنه سيحدث نقلة نوعية فى دور المرأة الأزهرية، وسيجلب لها حقوقها الضائعة منذ قرابة قرن، مؤكدة أن التعلل بعدم وجود مؤلفات كثيرة لبعض السيدات أمر غير مقبول، وأن المؤلفات تقدر بأهميتها وليس بكثافتها، معربة أنها صاحبة عشرة مؤلفات، وأن هناك الكثير من الأزهريات المؤهلات لعضوية الهيئة، لأنهن تربين على نفس المنهج الأزهرى الذى أخرج علماء الأزهر الحاليين والسابقين.

وتابعت: التعلل بوجود أخطاء لغوية عند بعض السيدات الأزهريات أمر غير مقبول، لأنه موجود عند كبار علماء الأزهر، مستشهدة بواقعة للشيخ جاد الحق عندما أخطأ فى قراءة سورة صغيرة من القرآن، حسب تعبيرها.

الأعضاء الحاليون

وتتألف من عدد لا يزيد على 40 عضوًا من كبار علماء الأزهر من جميع المذاهب الفقهية الأربعة، ويرأسها شيخ الأزهر، وتضم الهيئة فى عضويتها، الدكتور أحمد الطيب، ليسانس أصول الدين فى العقيدة والفلسفة، والدكتور أحمد عمر هاشم ليسانس أصول الدين فى الحديث والتفسير، ونصر فريد واصل، ليسانس شريعة، وعلى جمعة، ليسانس دراسات إسلامية، ومحمد عمارة، ليسانس دار علوم، ومحمود حمدى زقزوق، ليسانس لغة عربية، ومحمد عبد الفضيل القوصى، ليسانس أصول الدين فى عقيدة.

كما تضم فى عضويتها الدكتور محمد محمد أبو موسى، لغة عربية، وأحمد عبد الكريم، أصول دين فى الحديث والتفسير، وعبد الفتاح عبد الله طه، أصول دين فى العقيدة، ومحمد ربيع الجوهرى، أصول دين فى العقيدة، وأحمد على طه ريان، ليسانس الشريعة، ومحمود مهنى محمود، أصول دين فى التفسير والحديث، وعبد العزيز سيف النصر، أصول دين فى عقيدة، والدكتور حسن الشافعى، وجلال الدين إسماعيل عجوة، أصول دين فى الحديث والتفسير، وعبد الرحمن عبد النبى، ليسانس شريعة، وحمدى صبح داوود، ليسانس شريعة.