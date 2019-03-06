شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الحملة القومية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيميا بين طلاب المدارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت وزارة الصحة والسكان، أن المرحلة الثانية من مبادرة الكشف عن التقزم والسمنة، سيتم إطلاقها اليوم الأربعاء، فى 11 محافظة، وتستهدف 4.5 مليون طالب.

وقالت الدكتورة سهير عبد الحميد رئيس هيئة التأمين الصحى، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، إن الحملة تنفذ فى 9788 مدرسة بـ11 محافظة هى: القاهرة والسويس والإسماعيلية والمنوفية وكفر الشيخ وبني سويف وسوهاج والأقصر وأسوان والبحر الأحمر وشمال سيناء.

وأضافت رئيس هيئة التأمين الصحى، أن كافة الطلاب الذين يجرى اكتشاف إصاباتهم بأى من الأمراض التى تضمها المبادرة الرئاسية يتلقون العلاج اللازم بـ"عيادات التأمين الصحى" بالمجان، مؤكدة أن الوزيرة هالة زايد وزيرة الصحة، توفر كافة الدعم للمبادرة.