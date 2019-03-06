شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على عقوبة جريمة الاعتداء على البريد الإليكترونى أو الحسابات الخاصة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات والمعروف إعلاميا بقانون "مكافحة الجرائم الإلكترونية"، واحد من أبرز التشريعات التى تواجه مخاطر تزيف والتعدى على حقوق الغير عبر الوسائل المختلفة.

يتصدى قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية، بكل قوة وحزم ضد محاولات البعض بما يعرف "بالتهكير" للصفحات الخاصة لأخريين حيث ينص القانون فى مواده على "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أتلف أو عطل أو أبطأ أو اخترق بريدا إلكترونيا أو موقعا أو حسابا خاصا بأحد الأشخاص".

"فإذا وقعت الجريمة على بريد إلكترونى أو موقع أو حساب خاص بأحد الأشخاص الاعتبارية الخاصة، تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تجاوز 200 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".