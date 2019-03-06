أخبار مصر | اليوم.. الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب المبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر اليوم.. الإفتاء المصرية تستطلع هلال شهر رجب المبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم، 6 مارس لعام 2019، الموافق 29 من شهر جمادى الآخر لعام 1440 هجريًا، هلال شهر رجب المبارك، عقب صلاة المغرب، حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب توافق يوم الجمعة الثامن من شهر مارس.

فلكية جدة: الجمعة.. غرة شهر رجب

توقعت الجمعية الفلكية بجدة، أن يكون يوم الخميس هو المتمم للثلاثين لشهر جمادى الآخرة، على أن يكون يوم الجمعة غرة شهر رجب، حسب تقويم أم القرى.

وقال رئيس الجمعية الفلكية المهندس ماجد أبو زاهرة، عبر صفحة الجمعية بموقع التواصل فيسبوك، إنه من المتوقع أن يصل القمر مرحلة المحاق (الاقتران) غدًا الأربعاء، عند الساعة 7:05 مساء بتوقيت السعودية، (4:05 مساء بتوقيت جرينتش)، بعد غروب القمر وغروب الشمس بسماء مكة المكرمة، مُنهيًا دورة اقترانية حول الأرض ومُبتدئًا دورة اقترانية جديدة، أي شهرًا اقترانيًا جديدًا، ويبلغ متوسط هذه الفترة 29.53 يوم.

وأوضح المهندس أبو زاهرة، أن الاقتران هو أحد منازل القمر ويعني اجتماع الشمس والقمر على ارتفاع واحد في السماء، عندما يقعان على خط طول سماوي واحد، ويكون القمر منتقلًا من غرب الشمس إلى شرقها، وهو حدث عالمي يتم في لحظة واحدة بالنسبة لجميع أرجاء الأرض.

وأضاف رئيس فلكية جدة، أن الشهر القمري الشرعي هو الأهم لنا نحن المسلمون، ويبدأ من رؤية الهلال الجديد بعد غروب الشمس، رؤية شرعية صحيحة، وينتهي برؤية الهلال الجديد التالي بعد غروب الشمس أيضًا.

وأشار إلى أنه نظرًا لأن بعد الاقتران تحدث مرحلة تسمى «الإهلال»؛ وتعني رؤية الهلال الجديد بعد اقترانه مع الشمس وخروجه من المحاق، وابتعاده مسافة كافية عن الشمس لظهور النور على سطحه، فإن الشهر الشرعي يبدأ بعد الشهر الاقتراني بعدة ساعات.