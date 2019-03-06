أخبار مصر | "المشاط" تترأس وفد مصر المشارك في فعاليات بورصة "برلين" السياحية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "المشاط" تترأس وفد مصر المشارك في فعاليات بورصة "برلين" السياحية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تترأس وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، وفد مصر المشارك في فعاليات بورصة برلين السياحية "ITB"، اليوم الأربعاء.

رانيا المشاط: نستهدف أن يكون في كل بيت مصري شخص يعمل بالسياحة

قالت رانيا المشاط، وزيرة السياحة، إن بورصة برلين للسياحة من أكبر المعارض السياحية في العالم، وافتتاحه الرسمي غدًا، مشيرا إلى أنهم سيروجوا للمتحف المصري الكبير من خلال المعرض.

وأشارت "المشاط"، خلال اتصال هاتفي مع الإعلامي خالد أبو بكر، ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع عبر فضائية "الحياة"، مساء الثلاثاء، إلى أنه يتم الترويج لكل الأماكن السياحية والآثرية، والمدن الساحلية في كافة المحافل الدولية، مؤكدة أن عودة السياحة لطبيعتها أمر مفيد ومهم لكل بيت مصري، مضيفة: "نستهدف أن يكون في كل بيت مصري شخص يعمل في السياحة".

وفي إطار الحملة الترويجية لمصر وقبل ساعات من انطلاقها فعاليات بورصة برلين السياحية تزين الشارع المحيط بها بلافتة إعلانية كبيرة للمتحف المصرى الكبير GEM2020، ويحمل البوستر صورة القناع الذهبى لتوت عنخ أمون المبهر، وهو شعار حملة وزارة السياحة للترويج للمتحف.

كما تم وضع شعار حملة وزارة السياحة للترويج لافتتاح المتحف المصري الكبير GEM 2020 على تذاكر دخول بورصة برلين لأول مرة، وقالت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة أن الهدف من ذلك جذب أنظار الجميع الى أكبر متحف للآثار في العالم وترقب افتتاحه العام القادم.

كذلك سيحظى المتحف المصرى الكبير باهتمام كبير داخل الجناح المصرى، حيث يعتبر أحد العناصر الأساسية للحملة الترويجية لمصر فقد خُصص بالجناح جزءً خاصا بالمتحف الكبير يعرض "ماكيت" له وصور ثلاثية الأبعاد "هولوجرام" للقناع الذهبي للملك توت عنخ امون، وكرسي العرش الخاص.

وتشارك مصر هذا العام في البورصة بجناح كبير يبلغ مساحته 1178 م2، ودور علوى بمساحة 75 م2، ويضم 100 مشارك منهم 35 شركة سياحية، و59 فندق، وجناح للاتحاد المصري للغرف السياحية، وجناح لغرفة شركات السياحة، وجناح لغرفة الفنادق، وجناح لمحافظة البحر الأحمر.

جدير بالذكر أن بورصة برلين السياحية ITB تعد أهم وأكبر المعارض السياحية الدولية، ويشارك فيها الكثير من صناع القرار وممثلو القطاع السياحي من مختلف دول العالم.