أخبار مصر | اليوم.. انعقاد مجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية

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يعقد مجلس جامعة الدول العربية الدورة (151) على مستوى وزراء الخارجية برئاسة الصومال بمقر الأمانة العامة للجامعة العربية.

"جامعة الدول" تطلق أول وثيقة عربية للتصدي لظاهرة عمالة الأطفال

تطلق جامعة الدول العربية دراسة إقليمية بعنوان "عمل الأطفال في الدول العربية"، الخميس المقبل، وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ومنظمة العمل العربية والمجلس العربي للطفولة والتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو).

ذكر بيان للجامعة العربية تلقت "سبوتنيك" نسخة منه اليوم الاثنين، "يشهد إطلاق الوثيقة السفيرة هيفاء أبوغزالة، الأمين العام المساعد رئيسة قطاع الشؤون الاجتماعية بجامعة الدول العربية، وعدد من المسؤولين العرب والمنظمات الدولية".

وتابع البيان "تتضمن الفعالية عرضا لأهداف ونتائج الدراسة الإقليمية (عمل الأطفال في الدول العربية)، إلى جانب عرض لفيلم وثائقي حول القضية، وتكريم عدد من الرموز العربية التي لها دورا فاعلا في مجال الطفولة ومكافحة عمل الأطفال في البلدان العربية".

وتم اعتماد هذه الدراسة باعتبارها وثيقة استرشادية لدعم جهود الدول الأعضاء للقضاء على هذه الظاهرة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية في دورتها (4) في يناير 2019 في بيروت، وتم إقرارها أيضا من قبل مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب في دورته (38) في ديسمبر 2018 في شرم الشيخ.

ويأتي ذلك تنفيذا لتوصيات لجنة الطفولة العربية في دورتيها (21 و22) لعامي 2016 و2018، التي نصت على إعداد دراسة كمية ونوعية لرصد حالة عمل الأطفال في الدول العربية، وإجراء تقييم دوري للإنجازات والتحديات التي تواجه هذه الظاهرة.