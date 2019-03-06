"العلم والمعرفة عند القدماء المصريين".. محاضرة علمية بأكاديمية البحث العلمى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينظم مجلس الثقافة والمعرفة أحد التشكيلات العلمية، أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا محاضرة بعنوان" العلم والمعرفة عند القدماء المصريين"، مساء اليوم الأربعاء، بقاعة المؤتمرات الرئيسية بمقر الأكاديمية.
وتُقام المحاضرة تحت رعاية الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا، ومن المقرر أن يلقى المحاضرة الدكتور فتحى صالح، أستاذ هندسة الحاسبات بكلية الهندسة بجامعة القاهرة والمؤسس والمدير الشرفى لمركز توثيق التراث الحضارى والطبيعى.
تتناول المحاضرة جوانب من المعرفة للحضارة المصرية القديمة فى أنواع العلوم المختلفة، سواء كانت فى مجال الهندسة، أو الفلك، أو القياسات للأطوال أو الزمن وكذلك معالجتها للفنون كالعمارة والموسيقى والنحت.
وفى النهاية توضح المحاضرة انعكاس ذلك على مفاهيمهم الدينية، حيث إنها بحق حضارة فريدة بدأت منذ خمسة آلاف عام واستمرت ثلاثة آلاف سنة.
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