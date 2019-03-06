الأموال العامة تحقق مع 3 متهمين باختلاس 3.5 مليون جنيه من جهة حكومية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حققت نيابة الأموال العامة مع 3 موظفين بإدارة الحسابات بإحدى الإدارات الحكومية، لاتهامهم باختلاس 3.5 مليون جنيه من أموال حوافز ومكافآت العاملين بالإدارة.
وتلقت مباحث الأموال العامة شكاوى من موظفى إحدى الجهات الحكومية، بوجود نقص فى مكافأتهم منذ عامين ونصف، وتبين أن وراء ذلك 3 من موظفى إدارة الحسابات بالإدارة، وألقى القبض على كل من "تامر.ا"، 40 سنة، و"محمد.ش" 60 سنة، من محل عملهما، بينما قبض على "وجدى.ا"، 61 سنة، على المعاش من منزله.
ومازالت التحقيقات جارية مع المتهمين، وتم التحفظ عليهم حتى انتهاء التحقيقات.
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