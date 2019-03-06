شكرا لقرائتكم خبر عن السبت.. وزير الأوقاف يعلن عن الدول المشاركة بالمسابقة الدولية للقرآن والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعلن الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، السبت المقبل، فى مؤتمر صحفى يعقد بأكاديمية الدعاة بأكتوبر، عن الدول المشاركة بالمسابقة الدولية الـ26 للقرآن الكريم من كافة دول العالم وخاصة إفريقيا.
وتجرى المسابقة فى الثالث والعشرين من الشهر الجارى، ويجرى تحكيمها من قبل 11 محكمًا دوليًا وخبيرًا فى تلاوة القرآن الكريم، يقيمون مع المشاركين فى مبنى أكاديمية الدعاة بأكتوبر، ويتضمن البرنامج جولات ترفيهية للمعالم الأثرية المصرية.
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