شكرا لقرائتكم خبر عن السكة الحديد: توقيع عقد شراء 6 قطارات مكيفة جديدة خلال أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر مسئولة بالسكة الحديد، انتهاء إجراءات الترسية على شركة تالجو الإسبانية، لتصنيع وتوريد 6 قطارات مكيفة جديدة للهيئة، كل منها عبارة عن وحدة واحدة، وأنه جرى الانتهاء من تجهيز العقود التى سيتم توقيعها بين الطرفين، متوقعة توقيع التعاقد خلال أيام.

وأضافت المصادر، فى تصريحات لـ"الخليج 365"، أن تكلفة القطارات الـ6 تصل إلى 126 مليون يورو ممولة من البنك الأوربى لإعادة الإعمار والتنمية فى صورة قرض ميسر، لافتة إلى أنه سيجرى توريد القطارات الـ6 خلال 18 شهرًا من تاريخ تفعيل التعاقد.