أخبار مصر | استغاثة عاجلة من أهالي مرضى الغسيل الكلوي بـ"ههيا" ومطالب بسرعة تدخل محافظ الشرقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استغاثة عاجلة من أهالي مرضى الغسيل الكلوي بـ"ههيا" ومطالب بسرعة تدخل محافظ الشرقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

استغاث عدد من أهالي مرضى الغسيل الكلوي بمستشفى ههيا في محافظة الشرقية، من نقص الأدوية، على الرغم من وجود الكثير من الحالات التي ليس لها القدرة على شراء العلاج من خارج المستشفى.

وأكد الأهالي أنهم يتدبرون نفقات الانتقال من وإلى المستشفى بصعوبة بالغة، خاصة أن المرضى يجرون غسيل كلوي على فترات متقاربة، مما يؤدي إلى حدوث كارثة إن لم يهتم المسؤولون المختصون بالأمر.

وطالب أهالي المرضى، الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، والدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بسرعة التدخل وإيجاد حلول سريعة لهم، وتوفير كافة الأدوية حفاظًا على صحة المرضى، خاصة أنهم لا يمتلكون حق الأدوية نظرًا لارتفاع أسعارها في الخارج.