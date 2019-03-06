أخبار مصر | 'المؤتمر' يهنئ 'الحويج' بعد اختياره وزيرًا للخارجية بليبيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'المؤتمر' يهنئ 'الحويج' بعد اختياره وزيرًا للخارجية بليبيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ الربان عمر المختار صميدة رئيس حزب المؤتمر، وقيادات وأعضاء الحزب، الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج رئيس حركة المستقبل الليبية، بعد اختياره وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي.

وأعرب "صميدة" في بيان له، عن ثقته الكاملة في قدرة وزير الخارجية والتعاون الدولي الجديد الدكتور عبدالهادي إبراهيم الحويج، على دعم قضايا التعاون والتنسيق والعمل العربي المشترك.

كما أكد جهاد سيف نائب رئيس حزب المؤتمر والمتحدث الرسمي باسم الحزب، أن "الحويج" من أهم السياسين بليبيا، ويقود حزب مُعول عليه بقوة في عوده الاستقرار بالبلاد.

وتوجه "سيف" بالتهنئة له بعد اختياره وزيرًا للخارجية والتعاون الدولي، قائلًا: إن "الحويج" وحركة المستقبل الليبية،شريكًا استراتيجيًا لحزب المؤتمر في تحالف الأحزاب الديمقراطية لشمال أفريقيا.