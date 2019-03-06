أخبار مصر | 'رشوان' يشكر رئيس الوزراء على زيادة بدل التدريب للصحفيين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'رشوان' يشكر رئيس الوزراء على زيادة بدل التدريب للصحفيين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الكاتب الصحفي ضياء رشوان المرشح لمقعد نقيب الصحفيين، إنه تأكيدًا لما سبق له إعلانه، الشكر لرئيس الوزراء وأعضاء الحكومة، للموافقة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للزملاء الصحفيين أعضاء النقابة.

وقال "رشوان" على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "المتحدث باسم مجلس الوزراء، يعلن رسميًا موافقة الحكومة على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة من أعضاء النقابة والعاملين والإداريين بالمؤسسات القومية".

وكان صرح "رشوان"، فبراير الماضي، بأن الدكتور محمد معيط وزير المالية، وافق على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين، بشكل نهائي، بنسبة 25%، ليصل إلى 2100 جنيه.

وقال في تصريحات صحفية سابقة، إن هذه الزيادة بدءًا من شهر 7 المقبل، مؤكدًا أن سيسعى إلى أن يتم تطبيقها بأثر رجعي منذ اتخاذ القرار.

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وأضاف أن هناك زيادة مرتبقة في المعاشات أيضًا لرواد المهنة من الصحفيين، أسوة بزيادة بدل التدريب.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.