أخبار مصر | علاء مبارك يكشف حقيقة اعتناقه البهائية: "المنشق طالع يفضح جماعته"

علق علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق، حول شائعة أطلقتها جماعة الإخوان عن انضمامه للبهائية.

وقال نجل الرئيس الأسبق في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "هو فينا من كدة يا مسلمين، والمنشق أفندي طالع يفتن ويفضح جماعته كدة على الهواء".

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وأكد إبراهيم ربيع القيادي الإخواني المنشق، خلال استضافته ببرنامج "صدى البلد" الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى على شاشة "صدى البلد"، أنه في عام 2005 ونظرا لاختفاء علاء مبارك وارتفاع موجة البهائية في مصر وجدنا أن الفرصة مواتية لنشر شائعة اعتناق علاء مبارك للبهائية، "وقولنا إن علاء بيضغط على والده ووالدته للاعتراف بالبهائية كدين في مصر".

وأضاف: "هيتم من خلال سوزان مبارك الاعتراف بالبهائية كدين في مصر وتمرير قانون بمعرفتها والضغط على البرلمان، وعملنا كدا وتم التواصل مع جميع المحافظات ونشر الخبر لأن دا كان هيضرب في حسني مبارك".

وتابع: "كنا 18 واحد أبرزهم محمد مرسي وعصام العريان وحسام زايد وأسامة ياسين، ونشرنا الإشاعة في كل مصر".