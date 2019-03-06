شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يلتقي كهنة مصر الجديدة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
عقد البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، لقاء مع كهنة كنائس قطاع مصر الجديدة، الثلاثاء، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل.
أجاب قداسة البابا على أسئلة الآباء الكهنة، بحضور نيافة الأنبا أكليمندس، الأسقف العام لكنائس ألماظة وعزبة الهجانة وشرق مدينة نصر.
كان البابا التقى الفترة الأخيرة كهنة قطاعي ألماظة عزبة الهجانة شرق مدينة نصر وحدائق القبة والعباسية والوايلي، بينما التقى كهنة إيبارشية القوصية ومير، الاثنين.
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