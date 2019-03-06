شكرا لقرائتكم خبر عن كرم جبر: اجتماع رئيس الوزراء بحث إصلاح تمويل المؤسسات الصحفية القومية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الاجتماع الذي عقد برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الثلاثاء، وبحضور وزراء التضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى والمالية وقطاع الأعمال، كان مخصصا لبحث خطة الهيئة لإصلاح الهياكل التمويلية للمؤسسات الصحفية القومية.
وأضاف «جبر» أن الاجتماع لم يتطرق لأي موضوعات أخرى لا تدخل في اختصاصات الهيئة الوطنية للصحافة.
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