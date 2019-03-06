شكرا لقرائتكم خبر عن «التضامن» تكشف حقيقة الاعتداء على نزيلات دار رعاية مصر القديمة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفت وزارة التضامن الاجتماعي صحة ما جاء في الفيديو المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي لدار رعاية الفتيات لذوي الاحتياجات الخاصة في مصر القديمة، مؤكدة أن دعاوى الاعتداء على نزيلات الدار وقص شعورهن وحبسهن في أقفاص عار عن الصحة.

أكدت الوزارة في بيان، منتصف ليل الثلاثاء، أن الوزيرة غادة والي كلفت معاونها للرعاية الاجتماعية برئاسة لجنة والتوجه فورا إلى مقر الدار، والتحقق مما جاء في الفيديو، وعلى مدار 4 ساعات كاملة تحققت اللجنة من كل محتوياته.

أضاف البيان: «اللجنة أفادت أن مجموعة من المتبرعين حضروا في وقت سابق إلى مقر الدار لتوزيع وجبات غذائية على نزيلات الدار اليوم الثلاثاء 5 مارس وطلبوا تصوير الفتيات أثناء توزيع الوجبات الغذائية عليهن، ورفضت إدارة الدار طلبهم بالتصوير وفقا لسياسة الحماية الخاصة بالفتيات».

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تابع: «تبين من تحقيقات اللجنة أن ما تم ذكره بالفيديو بشأن حبس الفتيات في أقفاص غير صحيح، ويتنافى مع طبيعة الدار، ولا يوجد أي غرف منفصلة والفتيات يتجولن بمنتهى الحرية داخل أرجاء الدار تحت إشراف فريق العمل».

خلصت اللجنة إلى القول بأن «ما جاء في الفيديو عن قص شعر الفتيات ووجود جروح لدى الفتيات فحصت اللجنة كافة الفتيات وتلاحظ عدم وجود أي جروح لدى الفتيات سوى خدش بسيط لإحدى الفتيات حدث نتيجة لتداخل الفتاة مع إحدى زميلاتها بالدار».

أضافت في البيان: «هنا قامت إدارة الدار بمعاقبة المشرفة المسئولة عن متابعة الفتيات بخصم 5 أيام من راتبها، أما قص شعر الفتيات نظرا لأن الدار بها حالات إعاقة ذهنية شديدة فيتم قص وتقصير للشعر وليس حلاقته زيرو حرصا على نظافتهن الشخصية ومنع انتشار العدوى».

وأشار البيان إلى أن إدارة الدار ستتخذ جميع الإجراءات القانونية ضد مروج الفيديو، وستبلغ الوزارة جهات التحقيق المختصة.