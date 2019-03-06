شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يعقد اجتماعًا بشأن مستحقات الضرائب والتأمينات على الصحف القومية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لبحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية، بحضور وزراء التضامن الاجتماعى والتخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري والمالية وقطاع الأعمال ورئيس الهيئة الوطنية للصحافة.

قال «مدبولي» في بداية الاجتماع، الثلاثاء: «نؤمن جميعا بدور المؤسسات الصحفية القومية، ولكن يجب العمل على تطويرها ومواكبتها لأدوات العصر حتى تستطيع أداء رسالتها التنويرية».

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وأشار إلى أن «هذه المؤسسات عليها مستحقات مالية ضخمة لكل من الضرائب والتأمينات، وبالتالي يجب أن تكون هناك إرادة للتطوير من القائمين على هذه المؤسسات، ويكفى ما سبق من سنوات، والدولة قدمت من الدعم الكثير لهذه المؤسسات ومازالت».

وعرض وزيرا التضامن الاجتماعي والمالية إجمالي المستحقات المتأخرة على مختلف المؤسسات الصحفية القومية لكل من الضرائب والتأمينات، فيما أوضح كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أن الهيئة تولت مسئوليتها منذ 22 شهرا، مشيرا إلى أن إجمالي ما حصلت عليه للمؤسسات القومية انخفض بنسبة كبيرة منذ توليها المسئولية عن ذي قبل.

أضاف «كرم»: «بالتنسيق مع الوزارات المعنية جرى حصر كل أصول المؤسسات الصحفية القومية لاستغلالها الاستغلال الأمثل، وهناك مقترحات جاهزة بهذا الشأن».

وفى نهاية الاجتماع، كلف رئيس الوزراء بعقد اجتماع قريب لعرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.