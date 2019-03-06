شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث الوزراء: وافقنا على زيادة بدل الصحفيين منذ أسبوع وقبل اجتماع «الوطنية للصحافة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة من أعضاء نقابة الصحفيين خلال اجتماع عقد الأسبوع الماضي.

وأضاف المتحدث في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم» أن زيادة البدل «لا علاقة من قريب أو من بعيد باجتماع رئيس الوزراء وكرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، الثلاثاء، لأن الاجتماع لم يتطرق إلى هذا الأمر، إنما ناقش أوضاع المؤسسات الصحفية».

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وتابع: «الاجتماع الذي عقد في مجلس الوزراء بحضور رئيس الهيئة الوطنية للصحافة لم يتطرق إلى موضوع بدل التدريب والتكنولوجيا، ولكن كان يتضمن بحث موقف المتأخرات المستحقة للضرائب والتأمينات على المؤسسات الصحفية القومية وخطط تطويرها».

وأشار المتحدث إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، كان قد كلف بعقد اجتماع قريب لعرض تصورات وخطط تطوير المؤسسات الصحفية القومية، مع مقترحات الاستغلال الأمثل لأصولها.

يذكر أن ضياء رشوان، المرشح لمنصب نقيب الصحفيين، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات السابق، كان قد أعلن أن مجلس الوزراء وافق على زيادة البدل بناء على لقاء عقده مع رئيس الوزراء.