شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين" تؤكد استمرار استلام القصب من المزارعين وإنتاج السكر المحلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمد عبد الرحيم، رئيس شركة السكر والصناعات التكاملية إحدى شركات القابضة للصناعات الغذائية، بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أنه جارى توريد محصول القصب من المزارعين بشكل منتظم من خلال 8 مصانع تابعة للشركة فى محافظات الوجه القبلى لإنتاج السكر المحلى لطرحها على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، قد وجه شركات السكر بسداد مستحقات المزارعين أولاً بأول، لافتًا إلى انتظام إنتاج السكر المحلى من البنجر، اعتبارًا من أول فبراير الماضى، وكذلك إنتاج السكر من القصب، من أول يناير الماضى، وأن المخزون الاستراتيجى لسلعة السكر حاليًا يقرب من 5 أشهر، بجانب إنتاج السكر المحلى، مما يؤكد توافر سلعة السكر للمواطنين، سواء من خلال البطاقات التموينية، أو منافذ المجمعات الاستهلاكية، وكذلك فى الأسواق طوال الوقت، كما يتم توفير مخزون استراتيجى لكافة السلع الأساسية، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية.