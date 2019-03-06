شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم.. دار الإفتاء تستطلع هلال شهر رجب لعام 1440 هجريًا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستطلع دار الإفتاء المصرية، اليوم الأربعاء، الموافق السادس من شهر مارس لعام 2019، الموافق 29 من شهر جمادى الآخر لعام 1440 هجريًا هلال شهر رجب المبارك.

وتستطلع دار الإفتاء هلال شهر رجب لعام 1440 هجريًا عقب صلاة المغرب، حيث أوضحت الحسابات الفلكية أن أول أيام شهر رجب توافق يوم الجمعة الثامن من شهر مارس.