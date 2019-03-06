أخبار مصر | عاجل.. الأرصاد: ظاهرة خطيرة تضرب مصر صباح اليوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. الأرصاد: ظاهرة خطيرة تضرب مصر صباح اليوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنشر بوابة الخليج 365 الإلكترونية، درجات الحرارة المتوقعة وحالة الطقس في مدن ومحافظات مصر، بالتزامن مع انخفاض درجات الحرارة وسوء حالة الطقس، فضلًا عن الظاهرة الخطيرة "الشبورة المائية" التي ستضرب الطرق الزراعية والصحراوية صباح اليوم.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأربعاء، طقس معتدل شمالا مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلا.

كما يتوقع الخبراء، أن تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شرق البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشرقية وسيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء، كما تنشط على البحر الأحمر وخليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من يتراوح من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

الصغرى العظمى

القاهرة 12 20

شبين الكوم 12 20

طنطا 11 18

دمنهور 11 19

الإسكندرية 12 19

بلطيم 13 18

مطروح 10 17

السلوم 09 18

سيوة 07 19

بورسعيد 13 18

دمياط 12 18

الزقازيق 13 18

الإسماعلية 10 19

السويس 11 19

العريش 11 18

رفح 10 18

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رأس سدر 12 22

نخل 05 17

نويبع 14 22

طابا 11 18

كاترين 02 16

الطور 12 21

شرم الشيخ 12 23

الغردقة 11 24

مرسى علم 12 23

الفيوم 11 20

بني سويف 11 20

المنيا 09 21

أسيوط 08 21

سوهاج 08 21

قنا 08 22

الأقصر 07 24

أسوان 10 25

أبوسمبل 11 25

الوادي الجديد 06 24

شلاتين 13 28

أبو رماد 13 26

رأس حدربة 14 26

حلايب 15 25