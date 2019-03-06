أخبار مصر | إيمان كامل في زيارة لأسرة 'الفجـر' ضمن جولاتها الانتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إيمان كامل في زيارة لأسرة 'الفجـر' ضمن جولاتها الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قامت الزميلة إيمان كامل المرشحة على عضوية مجلس نقابة الصحفيين "تحت السن"، بزيارة لجريدة "الفجـر"، ضمن جولاتها الانتخابية، بانتخابات التجديد النصفي.

وقامت "كامل" بعرض برنامجها الانتخابي على الزملاء، والذي يحمل عنوان "الصحفي أولًا"، والذي حمل 10 نقاط أساسية.

وقامت المرشحة لعضوية مجلس النقابة، بالرد على استفسارات الزملاء، فيما يخص شؤون المهنة والنقابة.

وشمل برنامج الزميلة 10 محاور جاءت كالتالي:

١- السعي والمطالبة بتفعيل لائحة الأجور، لضمان حياة كريمة تليق بالصحفي.

2- زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا، بما يتناسب مع الظروف الاقتصادية للبلاد وارتفاع الأسعار.

3- زيادة المعاشات، بما يحفظ كرامة شيوخ المهنة.

4- إيجان آليات فعالة، لحل أزمة الصحف الحزبية المتعطلة.

5- تبني ومساندة صرف بدل الشُهرة للأقسام الثابتة، مثل أقسام التصحيح وسكرتارية التحرير، للاعتراف بدورهم المحوري في صناعة الصحافة.

6- إنشاء رابطة لمحرري الشؤون القضائية بالنقابة.

Advertisements

7- ضمان حقوق الصحفيين الإلكترونيين في الانضمام إلى النقابة.

8- زيادة ميزانية مشروع العلاج، وتخصيص صندوق لرعاية الحالات الحرجة.

9- توفير عضويات في كافة الأندية للصحفيين بأسعار مُخفضة، وكذلك رحلات الطيران.

10- إرسال الصحفيين في بعثات مجانية للصحف الأجنبية والعربية لاكتساب الخبرة، وإعداد دورات تدريبية للغة العربية، لتفادي الأخطاء الجسيمة في الصحف، ودورات للغة الإنجليزية.

11- الاهتمام بدور الصحفيات في النقابة، وبحث مشاكلهن والعمل على حلها.

12- المطالبة بإيجاد تعديل تشريعي، وآليات لحل الفصل التعسفي، بما يسمح بمحاسبة المؤسسات والإدارات الصحفية التي تقوم بصفتهم.

وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.