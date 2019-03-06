أخبار مصر | مصادر لـ"الخليج 365": فحص 33.8 مليون مواطن في مسح "فيروس سي" بالمرحلة الثالثة من المبادرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مصادر لـ"الخليج 365": فحص 33.8 مليون مواطن في مسح "فيروس سي" بالمرحلة الثالثة من المبادرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت مصادر بوزارة الصحة والسكان، عن الانتهاء من مسح 2 مليون و941 ألف و506 مواطن، بالمحافظات الـ7، ضمن المرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، للقضاء على "فيروس سي" والكشف على الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الجاري، وحتى الساعة التاسعة من مساء أمس الثلاثاء.

وأكدت المصادر لـ"الخليج 365"، اليوم الأربعاء، أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية"، فى الـ 27 محافظة وصل إلى 33 مليونا و831 ألفا و889 مواطنًا، وصرف العلاج بالمجان لمن يثبت إصابته، وذلك بمختلف المستشفيات التي أعلنتها الحملة مسبقًا، مشيرة إلى فحص 675 ألفًا و379 مواطنا، أمس الثلاثاء، في محافظات المرحلة الثالثة من المبادرة.

كانت أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، الانتهاء من مسح 2 مليون و266 ألف مواطن، بالمحافظات الـ7 بالمرحلة الثالثة من مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي للقضاء على "فيروس سي" والكشف عن الأمراض غير السارية، تحت شعار "100 مليون صحة"، وذلك منذ انطلاق المرحلة الثالثة فى الأول من مارس الحالي وحتى مساء أول أمس الاثنين.

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وأكدت أن إجمالي ما تم مسحهم في المراحل الثلاثة من "المبادرة الرئاسية" في الـ27 محافظة، وصل إلى 33 مليونا و145 ألفا و243 مواطنا، مؤكدةً أن الدولة تستهدف مسح كافة المواطنين، وصرف العلاج بالمجان لمن تثبت إصابته.

وأضافت وزيرة الصحة أن المرحلة الثالثة شهدت منذ انطلاقها أول مارس إقبالاً منقطع النظير في نقاط المسح بالمحافظات، تخطى نسبة 150% من المستهدف اليومي بجميع المحافظات، مشيدةً بمجهودات الفرق الطبية العاملة بالمبادرة والتي استمر عمل عدد كبير منها بالمحافظات إلى ما بعد انتهاء مواعيد العمل الرسمية، حرصًا منها على الانتهاء من مسح كافة المواطنين المترددين على المبادرة.

وأكدت أن الدقهلية سجلت أعلى إقبال بتردد 637 ألفا و196 مواطنا بنسبة تحقيق 229% من المستهدف اليومي، تليها محافظة الشرقية بتردد 482 ألف 189 مواطن، ثم محافظة الجيزة 385 ألفا و788 مواطنا، والغربية سجلت تردد 288 ألف و285 مواطنا، ثم المنيا 271 ألفا و803 مواطنين، تليها محافظة قنا بتردد 173 ألفا و766 مواطنًا، ومحافظة الوادي الجديد بتردد بلغ 27 ألفًا و100 مواطنًا.

جدير بالذكر أن غرفة عمليات المبادرة الرئاسية تتلقى استفسارات المواطنين على الخط الساخن 15335، وكذلك الموقع الإلكتروني للمبادرة، والذي يتضمن مراكز علاج "فيروس سي" والأمراض غير السارية، وجميع التحاليل والفحوصات متوفرة بمراكز العلاج بالمجان تمامًا.