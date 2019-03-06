أخبار مصر | إجراءات جديدة لتسهيل تصويت الصحفيين بانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات جديدة لتسهيل تصويت الصحفيين بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، عن تلقي طلبات الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة العامة بالقاهرة، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، وكذا الزملاء أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء تيسيرًا على الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة في أعمال العمومية وانتخابات التجديد النصفي.

وتابع: "آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء القادم 12 مارس، يمكن إرسال الطلبات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني للنقابة".

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