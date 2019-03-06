أخبار مصر

أخبار مصر | إجراءات جديدة لتسهيل تصويت الصحفيين بانتخابات التجديد

0 نشر
0 تبليغ

Advertisements

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات جديدة لتسهيل تصويت الصحفيين بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن جمال عبدالرحيم رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة الصحفيين، وعضو مجلس النقابة، عن تلقي طلبات الزملاء المقيدين بجدول المشتغلين بالنقابة العامة بالقاهرة، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، وكذا الزملاء أعضاء النقابة الفرعية بالإسكندرية، الراغبين في الإدلاء بأصواتهم باللجان الانتخابية بمقر النقابة العامة بالقاهرة.

وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء تيسيرًا على الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة في أعمال العمومية وانتخابات التجديد النصفي.

وتابع: "آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء القادم 12 مارس، يمكن إرسال الطلبات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني للنقابة".

Advertisements
وكانت أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، برئاسة جمال عبدالرحيم، عن تأجيل انعقاد الجمعية العمومية لعدم اكتمال النصاب القانوني لها، بحضور 716 عضوًا، بينهم 20 باللجنة الفرعية بالإسكندرية، وذلك أسبوعين، على أن تنعقد 15 مارس الجاري بحضور 25+1.

وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.

وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.

وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.

Advertisements

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا