أخبار مصر | إجراءات جديدة لتسهيل تصويت الصحفيين بانتخابات التجديد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر إجراءات جديدة لتسهيل تصويت الصحفيين بانتخابات التجديد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وأضاف في تصريحات صحفية، أن ذلك جاء تيسيرًا على الزميلات والزملاء أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، للمشاركة في أعمال العمومية وانتخابات التجديد النصفي.
وتابع: "آخر موعد لتلقي الطلبات يوم الثلاثاء القادم 12 مارس، يمكن إرسال الطلبات عبر الفاكس أو البريد الإلكتروني للنقابة".
وينعقد الاجتماع الثاني للجمعية العمومية، بعد أسبوعين يوم 15 مارس الجاري، ويكتمل النصاب القانوني بحضور ربع عدد الأعضاء، على أن يبدأ تسجيل الحضور من 10 صباحًا حتى 12 ظهرًا، والمد ساعة ثم ساعة أخرى، وذلك بالسرادق المُقام أمام مبنى النقابة، ويبدأ التصويت عقب اجتماع الجمعية العمومية في اللجان المُوزعة داخل مبنى النقابة، ثم الفرز وإعلان النتيجة بالقاعة الكبرى بالدور الرابع.
وفي حالة الإعادة على منصب النقيب، تظل الجمعية العمومية في حالة انعقاد، حتى انتهاء جميع عمليات فرز الأصوات، وتُجرى الانتخابات في اليوم التالي 16 مارس.
وتُجرى الإعادة على منصب النقيب في الاجتماع الثاني، على أن يبدأ التصويت الـ3 عصرًا حتى الـ7 مساءً في اللجان المُوزعة بمبنى النقابة.