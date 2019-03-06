أخبار مصر | عمرو بدر: تصريحات 'الوزراء' بخصوص دمج المؤسسات الصحفية القومية 'تثير القلق'

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عمرو بدر: تصريحات 'الوزراء' بخصوص دمج المؤسسات الصحفية القومية 'تثير القلق' والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال عمرو بدر عضو مجلس نقابة الصحفيين، إن التصريحات الصادرة عن مجلس الوزراء اليوم، الخاصة بدمج وإلغاء الصحف القومية، تُثير القلق على هذه المؤسسات.

وأضاف في تصريحات لـ"الفجـر"، أن مجلس النقالة لن يسمح أن تتم هذه الخطوة المفاجئة في غيبة نقابة الصحفيين؛ موضحًا أن كل ما يتعلق بالزملاء الصحفيين العاملين في هذه المؤسسات، هو دور النقابة وحدها.

وشدد "بدر" على أن النقابة لن تسمح بأي ضرر يصيب الزملاء العاملين في هذه المؤسسات، مؤكدًا أن الحكومة لجأت لأقصر الطرق، دون أن تحاول بشكل عملي وجاد إصلاح المؤسسات القومية، بل تركتها فريسة للفشل والاستدانة.

Advertisements

وتابع: "قرار الدمج والإلغاء، هو الخطوة الأولى في تنفيذ قوانين الصحافة الجديدة التي رفضناها وحذرنا منها كثيرًا".

وكان صرح المستشار نادر سعد المتحدث باسم مجلس الوزراء، بضرورة بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية، مشيرًا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المُستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات.

وأضاف في تصريحات تلفزيونية: "لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مؤكدًا أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة".