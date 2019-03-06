شكرا لقرائتكم خبر عن عزمي مجاهد: كل مسؤول متقاعس عن عمله «خلية إخوانية نائمة» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الإعلامي عزمي مجاهد، عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم سابقاً، إن كل متقاعس في هذه البلد من الخلايا الإخوانية النائمة يفتقدون للذمة والشرف والضمير.
وقال «مجاهد» في برنامجه «مع عزمي» عبر فضائية «الرافدين+»، الثلاثاء، إن الدولة المصرية اليوم وقفت وأنهت برك الطوارئ في ساعات معدودة، ولكن أسأل كل محافظ: «أليس مسؤولو المدن والأحياء هم المسؤولون عن إنهاء هذه البرك؟».
وأضاف: «الخلايا النائمة مش بس اللي تابعين للإخوان ومتعاطفين مع الجماعة الإرهابية، ولكنهم كل المسؤولين المتقاعسين عن عملهم».
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