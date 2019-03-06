شكرا لقرائتكم خبر عن «Egypt Air» الناقل الرسمي لمؤتمر المجلس العالمي للمطارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تشارك مصر للطيران الناقل الوطني لجمهورية مصر العربية والعضو الـ21 في تحالف (ستار) العالمي في فاعليات مؤتمر المجلس العالمي للمطارات (ACI إفريقيا 2019) في دورته الـ61 كناقل رسمي للحدث تحت رعاية الفريق يونس المصري وزير الطيران المدني.

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الذي تستضيفه مصر في الفترة من 4 إلى 10 مارس الجاري بمحافظة الأقصر بمشاركة 400 عضو من ممثلي المنظمات الدولية وممثلي المطارات في 50 دولة إفريقية.

وأشار بيان، الثلاثاء، إلى أن الشركة الوطنية قدمت عبر شركتي الخطوط الجوية وإكسبريس كافة التسهيلات اللازمة لنقل ضيوف المؤتمر والمشاركين فيه عبر فرق عمل من مختلف القطاعات بالشركة للتنسيق مع كافة الجهات المعنية داخل وخارج قطاع الطيران المدني لتوفير جميع التيسيرات وإنهاء إجراءات السفر للسادة الحضور والمشاركين في المؤتمر واستقبال فرق العلاقات العامة والمحطات لهم بمطاري القاهرة والأقصر.

كما جاءت مشاركة (مصر للطيران) أيضاً في هذا الحدث متمثلة في جناح دعائي كبير في المعرض المقام على هامش المؤتمر ضم عددا من القطاعات المختلفة بالشركة لتقديم أحدث أنشطة الشركة وآخر عروضها التسويقية والخدمية لقارة إفريقيا حيث تضمن الجناح فرق عمل شركات الشحن الجوي والصيانة والأعمال الفنية والمكملة والقطاع التجاري بشركة الخطوط الجوية وقطاع التحالفات والعلاقات الدولية والدعاية والإعلام بالقابضة لعرض كل ما هو جديد على ضيوف المعرض في صناعة النقل الجوي وتبادل الخبرات والنقاشات بشأن تعزيز مجالات التعاون المشتركة والاتفاق على إبرام تعاقدات ثنائية جديدة، بالإضافة إلى جناح قطاع (مصر للطيران للسياحة- الكرنك) لتقديم خدمات حجوزات الطيران والإقامة والبرامج السياحية لضيوف المؤتمر.