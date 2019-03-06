شكرا لقرائتكم خبر عن غرق شوارع الدقهلية بسبب الأمطار الغزيرة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تسببت الأمطار الغزيرة بمحافظة الدقهلية، الثلاثاء، في غرق شوارع قرى ومدن المحافظة في مياه الأمطار، بعد فشل بلاعات الصرف في استيعاب الكميات الكبيرة بالمياه وعدم وجود بلاعات خاصة بالمطر .

وشهدت بعض شوارع المنصورة وطلخا ارتفاع المياه إلى مستوى الرصيف، وتجمعت المياه في المنخفضات مما تسبب في عرقلة حركة المرور وإعاقة حركة السيارات والمواطنين.

كما تجمعت مياه كبيرة من المياه في نفق السكة الحديد بالمنصورة وتوجهت سيارات الكسح لشفطها لتسير السيارات به والتي تكدست على مزلقان القطار البديل الوحيد للنفق.

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وفي طلخا، دخلت مياه الأمطار في مداخل المنازل بمنطقة السوق والشوارع الجانبية، وتسببت الأمطار في انسداد خطوط الصرف.

وفي القرى تحولت الطرق والشوارع الرئيسية إلى برك من الطين ومنعت المواطنين من الخروج من منازلهم.

واشتكى عدد كبير من المواطنين بالشوارع الفرعية من تراكم كميات كبير من المياه والطين أمام منازلهم وفشلت جهود المحليات في التعامل مع الكميات الكبيرة من الأمطار التي ملأت الشوارع.

بينما وجه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، لرؤساء الوحدات المحلية بالنزول للشارع وتوجيه الأجهزة لشفط المياه من الشوارع.