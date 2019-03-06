شكرا لقرائتكم خبر عن خبير أمن معلومات: صانع لعبة مومو يهدف للفت انتباه أولياء الأمور والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال مصطفى أبو جمرة، خبير نظم وأمن المعلومات، إن ما يسمى بـ«تحدي مومو»، بدأ كصورة إعلانية بين فيديوهات كارتونية على موقع الإنترنت وأصاب الأطفال بالرعب.

واضاف «أبوجمرة» خلال لقائه ببرنامج «يحدث في مصر» الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر، ويذاع على فضائية «إم بي سي مصر»، الثلاثاء، أن من قام بصناعة «مومو» كان يهدف للفت نظر أولياء الأمور للانتباه لأبنائهم.

وأوضح خبير نظم وأمن المعلومات أن الأجيال الصغيرة يفكرون أكثر من الأجيال الحديثة، حيث إن مخ الطفل يستوعب 100 ألف فكرة يوميًا، بينما البالغ 25 ألفا فقط.