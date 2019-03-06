شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب يوضح الأثر النفسي لمشاهدة فيديوهات حادث محطة مصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور محمد طه، استشاري الطب النفسي، إن مشاهدة فيديوهات حادث محطة مصر خطر وتؤثر نفسيًا على مشاهديها.
وأضاف «طه» في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «الأفضل عدم مشاهدة الفيديوهات نهائيًا، وهناك دراسة أمريكية عن مشاهدة فيديوهات حادث الماراثون في بوسطن، ووجدوا أن الناس الذين شاهدوا الفيديوهات والصور كان لديهم صدمة أكبر من الذين شاهدوا الحادث في موقع الانفجار».
وتابع أن «مشاهدة الفيديوهات والصور لها تأثيرات نفسية أكثر من الذين حدث لهم الحادث، وعدم المشاهدة لا يمنع التعاطف الإنساني مع الشهداء والضحايا».
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