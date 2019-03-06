شكرا لقرائتكم خبر عن زين عبد الهادي: كتب سيد قطب موجودة في كل المكتبات العربية والمصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال زين عبدالهادي، الرئيس الأسبق لمجلس إدارة الهيئة العامة لدار الكتب، إن «سيد قطب أُعدم 1964، ولكن كتبه مازالت موجودة في كل المكتبات العربية، والعامة بمصر».

وأضاف في حوار لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن «أكثر كتب يقرأها المجتمع هي الدينية، ووجود تلك الكتب في السوق حتى الآن يؤكد وجود إقبال عليها».

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وتابع أن «المكتبات العامة تتبع دار الكتب وقصور الثقافة، ومكتب مصر العامة، وهناك سياسات مختلفة لكل جهة بشأن اقتناء الكتب»، موضحًا أن «منع كتب سيد قطب كان يجب النظر إليها بعد إعدامه».

ونوه «عبدالهادي»، بأنه «علينا أن نراجع كل الكتب التي صدرت عن قادة تيار الإسلام السياسي، مشيرا إلى أن»ميزانيات المكتبات العامة في مصر ضعيفة، ولا تستطيع أي مكتبة شراء كتب لجذب القراء من مختلف النوعيات«.

وأشار إلى أنه «يجب تكوين لجان داخلية في المكتبات لاختيار الكتب التي تناسب الأعمال، ونبتعد عن الكتب المتطرفة والمتشددة»، لافتا إلى أنه «يجب وضع معايير محددة لاختيار الكتب داخل مكتبات دار الكتب، وخريجي المكتبات لا يشتغلون في المكتبات، لذلك نشاهد هذا الهراء الذي يحدث».

وتابع قائلا: «نحتاج للإطلاع على السياسات حول العالم بخصوص المكتبات، والعاملون في المكتبات ليس لهم علاقة بالعمل فيها، ونحتاج لإعادة دراسة شاملة في كل المكتبات».