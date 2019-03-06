شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر رزق: نحن الأعلم بكيفية إدارة أصول المؤسسات الصحفية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الكاتب الصحفي، ياسر رزق، رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم، إن دراسة أوضاع المؤسسات القومية يتم بالتنسيق مع لجنة الاستثمار، ومن أعضائها وزراء استثمار سابقين، مثل الدكتور أسامة صالح.

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وأضاف «رزق» في برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «مع احترامي للصحف الخاصة فهي ليست مؤسسات بحجم المؤسسات القومية التي لديها سيارات توزيع ودور طباعة ونشر، مثل الأخبار والأهرام والجمهورية وغيرها».

وفيما يخص الإصدارات الصحفية، أكد أن مؤسساتنا القومية هي التي نشرت الصحافة في العالم العربي، متابعًا: «المؤسسات القومية قلاع اقتصادية مملوكة للدولة، ودورها التنوير، وهي جزء من مكانة مصر وقوتها الناعمة.. والمواقع الإخبارية تأخذ الأخبار من الصحف الورقية، وبدونها لن توجد برامج التليفزيون».

وبشأن اجتماع القائمين على الصحف القومية، قال: «قدمنا خطة للحكومة ومحدش رد عليا.. احنا عندنا خطة لأننا الأدرى بأصول المؤسسات، ولدينا صعوبة في مهنة الصحافة، لأنها سهل ممتنع، والجميع ظن أنها مهنة من لا مهنة له».