شكرا لقرائتكم خبر عن 6 حوادث طرق منفصلة في البحيرة تخلّف 10 قتلى و46 مصابًا (تقرير) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

6 حوادث طرق منفصلة، شهدتها محافظة البحيرة، الثلاثاء، خلفت 10 قتلى 46 مصابًا، بطرق الزراعي السريع والصحراوي السريع والدولي الساحلي، كان آخرها حادثا انقلاب «موتوسيكل» واصطدام سيارة نقل بنقطة اسعاف بالطريق الصحراوي السريع.

اللواء جمال الرشيدى، مدير أمن البحيرة، تلقى إخطارًا من مركز شرطة وادي النطرون بوقوع حادث إنقلاب موتوسيكل بالطريق الصحراوى السريع، عند الكيلو 145 إتجاه القاهرة، وأسفر الحادث عن وفاة شخص وإصابة آخر.

كما تلقى إخطارًا آخر من مركز شرطة أبوالمطامير بوقوع حادث تصادم بالطريق الصحراوى السريع، وتبين من الإنتقال اصطدام سيارة نقل، تريلا، بنقطة اسعاف الكيلو 71 بالطريق الصحراوى السريع، وأسفر الحادث عن إصابة المسعف «محمود عبدالله العزازى»، بجرح قطعى في الرأس بطول 2سم، وتم نقله إلى مستشفى غرب النوبارية للعلاج، وتحرر محضرًا بالحادث.

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ووقع حادث انقلاب سيارة آخر بطريق خدمات الصحراوي السريع،عند الكيلو 91 اتجاه القاهرة، في نطاق مركز شرطة وادى النطرون، نتيجة انفجار إطاراتها، مما أدى لمصرع شخصين وإصابة 2 آخرين من ركابها.

كما وقع حادث آخر في نطاق قسم شرطة غرب النوبارية بالطريق الصحراوى أيضًا، عند الكيلو 155 إتجاه القاهرة، عندما اصطدمت سيارة ميكروباص بسيدة أثناء عبور الطريق، مما أدى لإصابتها ووفاتها.

وأصيب 5 أشخاص في حادث إنقلاب سيارة بالطريق الدولى الساحلى في نطاق مركز شرطة إدكو، نتيجة إنفجار أحدإطاراتها مما أدى إلى إصابة 5آشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى إدكو العام.

وشهدت المحافظة وقوع حادث تصادم ضخم في الثامنة صباحًا بطريق «القاهرة-الإسكندرية» الزراعى السريع، أمام قرية معمل القزاز بمركز كفر الدوار، نتيجة اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد 4 سيارات ميكروباص، وأسفر الحادث عن مصرع 6 أشخاص وإصابة 37 آخرين بجروح وكسور متفرقة، وتم نقل 12 مصاباً منهم إلى مستشفى دمنهور التعليمى و23 إلى مستشفى كفر الدوار العام، و2 إلى مستشفى الشرطة بالإسكندرية.