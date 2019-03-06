شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل مقتل طفل على يد جدته في دار السلام: كان يعاني من تبول لاإرادي (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال صبري عثمان، المنسق العام لخط نجدة الطفل بالمجلس القومي للأمومة والطفولة، إن المجلس تلقى بلاغا من أحد المواطنين بمنطقة دار السلام التابعة لمدينة القاهرة، يفيد بقيام إحدى السيدات بتعذيب أحفادها في غياب نجلها.

وأضاف «عثمان»، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أنه تم الانتقال إلى مكان البلاغ، حيث تبين أن السيدة قتلت أحد أحفادها، من آثار الضرب والتعذيب، والبالغ عمره 5 سنوات.

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وأوضح أنه تم إبلاغ الشرطة، التي ألقت القبض على السيدة ونجلها وزوجته، موضحا أن المجلس القومى للأمومة والطفولة أرسل لجنة لاستلام الطفل الثانى والبالغ عمره 4 سنوات.

وأكد أن المتهمة ذكرت في التحقيقات أن الطفل كان يعاني من التبول اللاإرادي، وأنها كانت تؤدبه، وأثناء ذلك سقط من يدها على الأرض فتوفي، ووضعته في بطانية خوفا من غضب ابنتها «والدة الطفل» حتى تتخلص من الجثة.