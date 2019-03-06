شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية تونس: نثمن دور مصر فى توحيد ليبيا.. ونبحث تقديم مساعدات أمنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال خميس الجينهاوى، وزير خارجية تونس، إن الجميع يثمن دور مصر داخل ليبيا، ولابد من توحيد الجيش الليبيى، وكذلك الجهود التى تقوم بها الأمم المتحدة لتوحيد المؤسسات الأخرى .

وأضاف وزير خارجية تونس خلال مؤتمر صحفى للدول الثلاث مصر، تونس، الجزائر، فى القاهرة، نطالب بوجود حل سلمى للقيام بانتخابات حرة وديمقراطية داخل الدولة، مؤكداً أن القرار في يد الليبيين ليعود دورهم ومكانتهم في الاتحاد المغاربي، كما أنه تم بحث تقديم المساعدة الأمنية إلى ليبيا لتحسين الوضع في البلاد.