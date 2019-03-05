صلاح نصر.. صفحة سوداء مزقها عبد الناصر

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اتهم باستغلال النساء والفنانات وسيدات مجتمع بعد تصويرهن في مواضع مخلة.. حكم عليه بـ25 سنة سجنا في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر.. أفرج عنه «السادات» فى أكتوبر 1974

«اكتشفت انحرافات فى جهاز المخابرات ولم نتركها.. من اشترك فى هذه الانحرافات تم اعتقالهم وسيذهبون لمحكمة الثورة، ويوجد بعض الناس يلقى باللوم على النظام حول تلك الانحرافات، ولكنى أقول إنها تحدث فى كثير من أنحاء العالم، المهم أن نلحق نفسنا ونقوم ببتر هذه الانحرافات التى أغلبها انحرافات رخيصة، ولكن اليوم فرصة للرد على تساؤلات البعض حول معرفتى بها من عدمه، لأنه لم يكن ينقصني إلا أن أصنع مخابرات لتراقب جهاز المخابرات».. هكذا نفى الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، معرفته بما كان يفعله أشهر رئيس للمخابرات المصرية وهو صلاح نصر، وذلك بعد القبض عليه.

الحبس والإفراج أمر «عبد الناصر» باعتقال صلاح نصر، وقدمه للمحاكمة وتمت إدانته في قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه، كما حكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر، وذلك نتيجة القمع والإرهاب الذي عاشه المصريون تحت رحمة زوار الفجر فى

أمر «عبد الناصر» باعتقال صلاح نصر، وقدمه للمحاكمة وتمت إدانته في قضية انحراف المخابرات بالسجن لمدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها 2500 جنيه، كما حكم عليه أيضا لمدة 25 سنة في قضية مؤامرة المشير عبد الحكيم عامر، وذلك نتيجة القمع والإرهاب الذي عاشه المصريون تحت رحمة زوار الفجر فى تلك الفترة، إضافة إلى ما يقال عن انحرافاته وممارساته الشاذة التي روتها زوجته بالإكراه اعتماد خورشيد.

لكن «نصر» الذى أثرت ممارساته على تشويه صورة النظام المصري وقتها ممثلا فى الرئيس جمال عبد الناصر، لم يقض عقوبته كاملة بالسجن، إذ أفرج عنه الرئيس الراحل محمد أنور السادات في 22 أكتوبر 1974، ضمن قائمة تم الإفراج عنها بمناسبة عيد النصر.

نشأته ورئاسته للمخابرات

ولد صلاح الدين محمد نصر، فى 8 أكتوبر 1920، بقرية سنتماي بمركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، وكان الابن الأكبر لوالده، وتلقى تعليمه الابتدائي في مدرسة طنطا الابتدائية، ودرس الثانوية في عدة مدارس نظرا لتنقل أبيه من بلدة لأخرى، ونشأ في طبقة وسطى وأمضى طفولته وصباه في مدينة طنطا.

بعد دراسته للثانوية التحق بالكلية الحربية التى لم يكن والده مرحبا بدخوله لها في دفعة أكتوبر 1936، ومرت أحداث عديدة عاصرها «نصر» وتأثر بها، ومنها نشوب الحرب العالمية الثانية، وحادث 4 فبراير عام 1942، والأحكام العرفية، واغتيال أحمد ماهر ثم قرار الأمم المتحدة بتقسيم فلسطين وحرب 1948 وعودة الوفد للحكم.

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كانت الحياة السياسية في مصر مضطربة في ذلك الوقت، والشباب ثائر يبحث عن دور، وكان صلاح نصر صديقاً لعبد الحكيم عامر منذ عام 1938 في أثناء دراستهما في الكلية الحربية، وفي أحد لقاءات عامر ونصر، فاتحه عامر بالانضمام إلى تنظيم الضباط الأحرار فتحمس صلاح نصر للفكرة وانضم إلى التنظيم، وكان جمال عبد الناصر يدرس لهما مادة الشؤون الإدارية في الكلية الحربية.

وبعد انتهائه من دراسته، استدعاه الرئيس جمال عبد الناصر في 23 أكتوبر 1956، وطلب منه أن يذهب إلى المخابرات العامة ليصبح نائبًا لمديرها على صبري الذي أصبح فيما بعد وزير دولة، فيما تولى صلاح نصر رئاسة الجهاز في 13 مايو عام 1957، والمعروف أنه كان مديرًا لمكتب عبد الحكيم عامر، نائب جمال عبد الناصر وقائد القوات المسلحة فى ذالك الوقت. (اقرأ أيضا: 70 عاما بجوار السلطة.. كيف نفذ هيكل إلى عرش 7 رؤساء)

إسهامات وانحرافات

كان لـ«نصر» إسهامات كثيرة، بدأها فى ثورة 23 يوليو 1952، عندما قاد الكتيبة 13 التي كان فيها أغلب الضباط الأحرار، وأسهم باتصالاته المباشرة مع رؤساء أجهزة المخابرات في بعض دول العالم أن يقدموا عونا كبيرا لمصر فى بناء جهاز المخابرات، كما أرسل عناصر من كبار الشخصيات داخل الجهاز لتلقى الخبرات والعودة لنقلها بدورهم إلى العاملين في الجهاز.

ولكن لاحقه الكثير من الاتهامات التى تسببت فى تشويه النظام بالكامل، مما تسبب فى تقديمه للمحاكمة فى عدة قضايا ومؤامرات مع عدد من المقربين جدا من الراحل جمال عبد الناصر.

كما كشفت «اعتماد خورشد» عن الوجه الآخر لزوجها الذي عاش بين أحضان الضباط الأحرار، فألفت كتابا بعنوان «اعتماد خورشيد شاهدة على انحرافات صلاح نصر»، ذكرت فيه العديد من الاتهامات بالشذوذ، واستخدام النساء والفنانات وأخريات من المشاهير في أعماله بعد تصويرهن في مواضع مخلة، والضغط عليهن في الاستمرار معه مقابل إخفاء التسجيلات والأفلام الإباحية. (اقرأ أيضا: 63 عاما على الحق الأول.. رحلة المرأة إلى الانتخاب)

جلطة الشريان التاجي والرحيل

كان مدير المخابرات المصرية صلاح نصر على موعد مع أزمة صحية مفاجئة، فقد سقط في مكتبه في صباح 13 يوليو عام 1967 مصابا بجلطة دموية شديدة في الشريان التاجي، هزت تلك الأزمة الصحية «نصر» من الأعماق، فهو لم يكن يتوقع أن يداهمه المرض بكل هذه القوة وهو في مكتبه الخاص في جهاز المخابرات العامة، وبقى مع معاناته مع المرض إلى أن توفي عام 1982.