شكرا لقرائتكم خبر عن «الإنجيلية»: 5 آلاف ملف أمام اللجنة الوزارية لتقنين الكنائس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال يوسف طلعت، ممثل الكنيسة الإنجيلية في لجنة تقنين أوضاع الكنائس، إنه تقدم بـ1070 ملفا لتقنين أوضاع الكنائس الإنجيلية، للجنة الوزارية المختصة بتقنين أوضاع الكنائس في مصر، مشيرا إلى أن الملفات التي تقدمت بها كافة الكنائس المصرية للجنة تتخطى 5 آلاف ملف.

وأضاف «طلعت» في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام» مع عمرو عبدالحميد على قناة «TeN»، أن كل ملف يضم سند ملكية الأرض أو تقنين وضع الأرض في حالة إنشاء الكنيسة على أرض الدولة، وشهادة من مهندس استشارى لصلاحية المبنى ثم يتم تشكيل لجنة لمعاينة هذه الكنائس.

وأوضح أن اللجنة يجري تشكيلها من أكثر من جهة وكل جهة تعد تقريرها الخاص عن المبنى.