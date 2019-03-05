شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزيرة البيئة: مخطط جديد للتنمية بالاقتصاد الأخضر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور حسين أباظة، مستشار وزارة البيئة للتنمية المستدامة، إن الدولة تدعم فكر التحول للتنمية المستدامة، والتحول إلى الاقتصاد الاخضر، وهو توجه عالمي وأداة لخلق فرص عمل جديدة.

وقال "أباظة"، في تصريحات صحفية، إنه لا يجوز الاستمرار في إنشاء مدن بالطرق القديمة التي تستنذف موارد الطاقة والمياه وغيرها، مؤكدا أن وزارتي البيئة والتخطيط تتعاونان لتحقيق رؤية مصر ٢٠٣٠ للتنمية المستدامة.

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وأضاف أن الدولة تركز على النقل المستدام الصديق للبيئة، فليس لدينا رفاهية استخدام الوقود الأحفوري بسبب توابعه السلبية على الصحة والاقتصاد والمجتمع بالإضافة إلى تغيرات المناخ وارتفاع مستوى البحر وما ينتج عنه من غرق الدلتا وبعض السواحل.

وذكر أباظة أن مصر دخلت في استثمارات هائلة في مجال الطاقة لدعم الاقتصاد الأخضر والتنمية المستدامة والتي منها تدوير المياة وإعادة استخدامها.

كما أكد تطلع مصر لعمل إدارة متكامله للاستثمار في مجال قطاع المخالفات وتحويله لسماد أو طاقة أو مدخلات أخرى في الصناعة، جاء ذلك خلال فاعليات الجلسة الخامسة من قمة قادة التنمية مصريين «فينجر برينت»، في يومها الثاني وجاءت بعنوان «الشمول المالي والصناعات الصغيرة والاقتصاد الموازي».