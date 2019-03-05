شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: نستهدف إنشاء 8 كم أرصفة لميناء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد عبدالعزيز، رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي لمنطقة قناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد مصنف كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق البحر المتوسط.

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وأضاف «عبدالعزيز» في تقرير عرضه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عمق الميناء 18.5 متر، بما يسمح بمرور الأجيال القادمة من السفن، وتم تكريك قناة جانبية تسمح بحركتي الدخول والخروج للميناء».

وأردف «عبدالعزيز» أنهم يستهدفون إنشاء 8 كيلومترات من الأرصفة، وتم التعاقد على محطات متعددة الأغراض، وهناك محطة خاصة بالسيارات، وسيمثل ذلك نقلة نوعية في قطاع النقل البحري في مصر.

وتابع: «تم التعاقد لامتداد محطة حاويات ميرسك، ومحطة متعددة الأغراض، وجارٍ التعاقد الخاص بمحطة سيارات رورو»، مضيفًا أنهم يستهدفون عمل منطقة صناعية تصل لـ 60 كيلو مترا، منها منطقة روسية بمساحة 5 وربع كيلو متر مربع.