شكرا لقرائتكم خبر عن اقتصادية قناة السويس: نستهدف إنشاء 8 كم أرصفة لميناء بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال اللواء محمد عبدالعزيز، رئيس الهيئة الاقتصادية للقطاع الشمالي لمنطقة قناة السويس، إن ميناء شرق بورسعيد مصنف كأحد الموانئ المحورية في منطقة شرق البحر المتوسط.
وأضاف «عبدالعزيز» في تقرير عرضه برنامج «على مسؤوليتي»، المذاع على قناة «صدى البلد»، قائلًا: «عمق الميناء 18.5 متر، بما يسمح بمرور الأجيال القادمة من السفن، وتم تكريك قناة جانبية تسمح بحركتي الدخول والخروج للميناء».
وأردف «عبدالعزيز» أنهم يستهدفون إنشاء 8 كيلومترات من الأرصفة، وتم التعاقد على محطات متعددة الأغراض، وهناك محطة خاصة بالسيارات، وسيمثل ذلك نقلة نوعية في قطاع النقل البحري في مصر.
وتابع: «تم التعاقد لامتداد محطة حاويات ميرسك، ومحطة متعددة الأغراض، وجارٍ التعاقد الخاص بمحطة سيارات رورو»، مضيفًا أنهم يستهدفون عمل منطقة صناعية تصل لـ 60 كيلو مترا، منها منطقة روسية بمساحة 5 وربع كيلو متر مربع.
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