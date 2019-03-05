شكرا لقرائتكم خبر عن مميش: الميناء المحوري بشرق قناة السويس «قلب التجارة العالمية» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعرب الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، ورئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عن سعادته ببدء التشغيل التجريبي للميناء المحوري بشرق قناة السويس، قائلا: «هذا الحدث يمثل لي تحقيق حلم».

Advertisements

وقال «مميش»، خلال لقائه ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الثلاثاء، إن هذا الميناء المحوري يمثل قلب التجارة العالمية.

وأوضح «مميش» أن هذا الميناء الجديد قادر على استقبال كافة أنواع السفن، مشيرًا إلى أن المنطقة الصناعية لقناة السويس ستشهد العديد من فرص العمل للشباب.

وأشار رئيس الهيئة إلى أنهم مستمرون في خطة جذب الاستثمارات الأجنبية بالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس، قائلا: «مفيش أمن وسلام هيتحقق بدون تنمية».