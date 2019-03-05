شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: مصر تحترم حرية العقيدة وتضمن حرية ممارسة الشعائر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن لجنة تقنين أوضاع الكنائس انتهت من توفيق أوضاع 783 كنيسة خلال عام، وهو ما يستحق الإشادة بعمل اللجنة.

وأكد سعد خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي» بقناة «صدى البلد» أن مصر تحترم حرية العقيدة، وتضمن حرية ممارسة الشعائر.

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وحول لقاء الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، مع ممثلي 40 شركة أمريكية تعمل بمصر، قال سعد «معظم الشركات أكدت أنها ستزيد استثماراتها في مصر الفترة المقبلة، كونها بوابة الولوج إلى السوق الأفريقية»، مشيرا إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي ساهم في تحسين المناخ الاستثماري بمصر.

وأوضح سعد أن رئيس الوزراء تحدث بشفافية وصراحة، خلال الاجتماع، الذي ترأسه اليوم الثلاثاء حول مديونية المؤسسات الصحفية القومية، مؤكدا أن الصحافة الورقية تواجه مشكلات في جميع أنحاء العالم، في ظل سيطرة الصحافة الإلكترونية.

وأردف المتحدث باسم مجلس الوزراء «نطالب بإعادة هيكلة الصحف القومية، وليس إلغائها، والتي تتمثل في تقليل عدد إصدارات كل مؤسسة، والاستثمار في الصحافة الإلكترونية، واستغلال أصول المؤسسات القومية»، مشيرا إلى أن مديونية المؤسسات القومية المستحقة للضرائب والتأمينات تصل إلى مليارات.

وتابع سعد «لا يوجد دولة تستطيع أن تقدم المساعدات للمؤسسات القومية باستمرار، ويجب أن تضطلع المؤسسات بعملية إصلاح ذاتي»، مشيرا إلى أن مؤسسة الأهرام تحولت من تحقيق فائض من العوائد المالية إلى تكبد خسائر كبيرة.