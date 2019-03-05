شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس «العربية للتصنيع»: «خلال عامين سنرى شكلًا مختلفًا للسكة الحديد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الفريق عبدالمنعم التراس، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، وجه بأهمية تطوير قطاع النقل بصفه عامة والسكك الحديدية بشكل خاص.

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وأضاف «التراس»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «بالورقة والقلم»، الذي يقدمه الإعلامي نشأت الديهي، المذاع عبر فضائية «ten»، الثلاثاء، أن الهيئة العربية للتصنيع تتعاون مع كبرى الشركات في مجال النقل من أجل تلبية مطالب السكة الحديد.

وأوضح أنه خلال عامين سوف نرى شكلا مختلفا للسكة الحديد عما هي عليه الآن من حيث تقديم الخدمات وانضباطها.

وتابع: «نسابق الزمن من أجل تطوير هيئة السكك الحديدية، ده هدف استراتيجي حاطينه صوب أعيننا، وبنشتغل بكل جهد».