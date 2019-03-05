شكرا لقرائتكم خبر عن الخدمات البيطرية تواصل حملات تحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت اللجان البيطرية التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية أعمال الحملة القومية لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية والوادى المتصدع، بمحافظات الجمهورية والتصدى للأمراض الوبائية وأى عترة جديدة تهدد الثروة الحيوانية حتى منتصف مارس الحالي.

وأصدرت الهيئة منشورا رسميا يتضمن أن يتم التأكد خلال أعمال التحصين من تسجيل كافة البيانات ببطاقة تسجيل الحيوان وترقيمه، والتنسيق مع مديريات الطب البيطرى والمحافظين والأجهزة المحلية ممثلة في الأجهزة الأمنية مثل الشرطة والعمد وشيوخ البلد والخفراء بالقري الريفية.

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وقالت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي لشؤون الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، إن إجمالي ما تم تحصينه حتى 3 مارس الحالي 3 ملايين و181 ألف رأس منها مليوني و991 ألف رأس من الأبقار والجاموس، مشيرة إلى استمرار وضع بوستر بحملة التحصين بكل وحدة وإدارة ومديرية بيطرية في مكان واضح، موضحا به تاريخ تنفيذ الحملة وأسعار اللقاحات ومواعيد اللجان لتسهيل إجراءات التحصين للماشية بالقرى الريفية.

وشددت «محرز»، في تصريحات صحفية لـ«المصري اليوم» على استمرار اتخاذ جميع الإجراءات اتجاه المربين الممتنعين عن تقديم حيواناتهم للتحصين والترقيم والتسجيل، وحرمان المربى من أي خدمة بيطرية تقدمها الحكومة، مشددة على حظر دخول بيع المواشى غير المرقمة والمسجلة بالأسواق من خلال لجان بيطرية للرقابة على الأسواق لا ببطاقة التحصين، وعمل محضر للمربى الممتنع في نطاق الحملة.

ولفتت نائب وزير الزراعة إلى ضرورة الانتهاء من أعمال التحصين بكامل أعداد الماشية الموجودة بالقرية المستهدفة في نفس اليوم بمشاركة أكبر عدد من الأطباء، مع إرسال بيانات التحصين يوميا عبر الموقع الإلكتروني للإدارة المركزية للطب الوقائي.