شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الوزراء: الحكومة وافقت على زيادة بدل الصحفيين والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن الحكومة وافقت على زيادة بدل التدريب والتكنولوجيا المقدم للصحفيين في المؤسسات القومية والحزبية والخاصة، من أعضاء نقابة الصحفيين.
وأضاف «سعد»، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم»، مساء الثلاثاء، أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، ناقش مع الكاتب الصحفي كرم جبر، رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، أوضاع المؤسسات الصحفية القومية الخاسرة، موضحًا أن اللقاء تطرق إلى ضرورة الاستفادة من موارد وأصول كل المؤسسات لتتجاوز خسائرها، وكان رئيس الوزراء حاسمًا في ضرورة وضع حل لها من خلال خطة ستضعها أجهزة الدولة بالتعاون مع عناصر من هذه المؤسسات.
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