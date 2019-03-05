شكرا لقرائتكم خبر عن الكنيسة الأرثوذكسية تنفي صحة مقطع «الإنذار الأخير» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

التقى البابا تواضروس الثانى، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، مساء أمس الأول، كهنة إيبارشية القوصية ومير، خلال افتتاح مؤتمرهم الذي يقام ببيت «أنافورا» للخلوات والمؤتمرات التابع للإبراشية.

حضر المؤتمر الأنبا توماس أسقف الإبراشية، والأنبا دانيال أسقف المعادى، سكرتير المجمع المقدس، والقس أنجيلوس إسحق، والقس أمونيوس عادل سكرتيرا البابا، و٤٨ من كهنة إبراشية القوصية ومير البالغ عددهم ٦٧ كاهنًا، كما ضم اللقاء مكرسات بيت «انافورا».

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وجاءت محاضرة البابا بعنوان «قاعدة الصوم من الناحية الروحية» ومقاييس لفحص الذات وأجاب عن أسئلة الآباء الكهنة.

وقال البابا للكهنة: «قاعدة الصوم من الناحية الروحية متى صليت فادخل إلى مخدعك، المخدع هو قلبك وغرفتك الخاصة»، ونصح الكهنة بغلق الفم أثناء الصيام، متابعاً: «بابك هو الفم والفم يستخدم في الكلام والغذاء، وعليك أن تغلقه بالصوم عن الطعام وفترات الصمت أيضًا».

ومن ناحية أخرى نفت الكنيسة القبطية ما تداوله الأقباط من مقطع صوتى منسوب للأم ادروسيس، رئيس دير الأمير تادرس بحارة الروم، يحتوى على ما يسمى «رسالة الإنذار الأخير» بها تحذيرات من أخطار وضيقات قادمة على مصر ودعوة للتوبة والرجوع إلى الله وغيرها من المعانى.

وأكد الدير أن «ادروسيس» لم تتحدث مع أي أحد بمثل هذا الكلام ولا علاقة لها من قريب أو بعيد بهذه الرسالة ولم تقم بعمل أي تسجيلات صوتية أو مرئية وأن الكنيسة تصلى من أجل جميع الناس في كل الظروف والأحوال.